L'or et l'argent en hausse après les élections américaines

Les métaux précieux s'embellissaient mercredi en fin de matinée, après les résultats des élections ...
L'or et l'argent en hausse après les élections américaines

Le cours de l'or a repassé la barre des 4000 dollars l'once, soutenu par la faiblesse du dollar et la baisse des rendements des bons du Trésor après les victoires décisives des démocrates aux élections de mi-mandat américaines.

Photo: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Photo: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

Les métaux précieux s'embellissaient mercredi en fin de matinée, après les résultats des élections à mi-mandat aux Etats-Unis où les démocrates ont pris le contrôle des deux chambres du Congrès.

Vers 10h40, le cours de l'or augmentait de 2,89% à 4045,55 dollars l'once et l'argent progressait de 4,59% à 50,06 dollars l'once.

"Le cours de l'or a repassé la barre des 4000 dollars l'once, soutenu par la faiblesse du dollar et la baisse des rendements des bons du Trésor après les victoires décisives des démocrates aux élections de mi-mandat américaines", commente l'analyste Kyrie Dichosa de Trading Economics. "Les marchés ont interprété ces résultats comme un facteur potentiel d'impasse politique à Washington et de restriction des perspectives de nouvelle relance budgétaire."

Les marchés anticipent également une probabilité de 79% d'une hausse des taux de la Fed en décembre, chiffre la plateforme spécialisée. "Les anticipations d'une politique monétaire restrictive constituent un frein potentiel pour les métaux non porteurs de rendement."

Pour Suki Cooper, responsable mondiale de la recherche sur les matières premières chez Standard Chartered, "la nervosité des marchés transforme le métal en source de liquidités plutôt qu'en valeur refuge". Le dollar a chuté à son plus bas niveau en quatre semaines, tandis que les rendements des bons du Trésor ont reculé sur l'ensemble de la courbe, renforçant l'attrait du métal jaune.

Le Conseil mondial de l'or a abaissé ses prévisions de croissance des investissements dans le métal jaune cette année à 200 tonnes métriques contre 400 tonnes, tout en relevant son estimation des achats des banques centrales.

/ATS


 

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