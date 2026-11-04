La situation des entreprises s'améliore (KOF)

Les entreprises suisses évaluent à nouveau plus favorablement leur situation actuelle. L'horizon conjoncturel demeure cependant flou, la confiance s'érodant quelque peu quant aux perspectives économiques, observe le KOF.

Dans l'ensemble, la tendance à la hausse de l'économie suisse demeure intacte, ressort-il de l'enquête réalisée par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) publiée mercredi. L'évolution dans les différents secteurs économiques s'est toutefois révélée inégale.

Dans l'industrie manufacturière notamment, la situation des affaires s'est améliorée pour un quatrième mois consécutif. Le commerce de gros, l'hôtellerie-restauration et le secteur de la construction font également part d'une embellie. En revanche, les entreprises du commerce de détail et des autres services envisagent l'avenir sans changement, tout comme les prestataires de services financiers et d'assurance.

Une détérioration a toutefois été observée dans le secteur de l'ingénierie. "Dans l'ensemble, la tendance à la croissance de l'économie suisse reste pour l'instant intacte", concluent les chercheurs zurichois.

Perspectives légèrement assombries

Les entreprises se montrent toutefois un peu moins confiantes qu'auparavant quant à l'horizon conjoncturel des six prochains mois. Les entreprises industrielles, en particulier, sont plus pessimistes, tout en conservant globalement une attitude positive. Dans le secteur financier, dans le bâtiment et dans le domaine de l'ingénierie, les attentes sont également moins positives. En revanche, la confiance s'est renforcée dans le commerce de gros et de détail, ainsi que dans l'hôtellerie-restauration et les autres services.

Sur le front de l'emploi, l'enquête laisse entrevoir une progression des nouvelles embauches. Cela vaut tout particulièrement pour le secteur de la construction ainsi que pour les prestataires de services financiers et d'assurance. Les entreprises de l'industrie manufacturière et de l'hôtellerie-restauration prévoient en outre moins souvent des réductions d'effectifs, contrairement au commerce de détail qui envisage plus fréquemment de telles mesures.

Les prévisions salariales sont restées inchangées par rapport à l'enquête de juillet. Les entreprises tablent sur une hausse moyenne des salaires bruts de 1,2% pour les douze prochains mois. Parallèlement, les entreprises prévoient une inflation des prix à la consommation de 1,3%, contre 1,2 % en juillet. Elles s'attendent donc à des salaires réels pratiquement stables.

/ATS