Coupes dans le soutien de la Confédération à Swissinfo

Le soutien fédéral à Swissinfo sera réduit. Avec l'accord de prestations 2027-2030 validé mercredi par le Conseil fédéral, le budget de Swissinfo baissera de 44%, passant de 18,8 à 10,5 millions de francs. Des offres en deux langues seront notamment supprimées.

Swissinfo permet à la SSR de proposer des informations destinées à l'étranger. Ce service comprend une offre en ligne multilingue ainsi que des prestations journalistiques destinées aux chaînes de télévision internationales TV5 Monde et 3sat.

L'offre en portugais et en japonais sera supprimée. Le portail en ligne comprendra les trois langues nationales (allemand, français, italien) et cinq langues internationales (anglais, espagnol, chinois, russe, arabe). La plateforme tvsvizzera.it sera aussi supprimée.

En outre, la part suisse dans la programmation de 3sat va baisser, passant de 10 à 8%. Celle pour TV5 Monde restera inchangée à 9%. De plus, la Confédération prendra entièrement en charge la contribution obligatoire de la Suisse à TV5 Monde pour la période 2027–2030, indique le gouvernement dans un communiqué.

Pour sa part, la SSR a informé que le nouvel accord entraînait une réduction budgétaire de 8,3 millions pour Swissinfo. Comme auparavant, la Confédération et la SSR prennent en charge chacune à 50% les coûts.

De son côté, le Syndicat suisse des médias (SSM) parle d'un "jour noir", alors que le Parlement s'est prononcé en mars contre toute suppression ou réduction du soutien à Swissinfo. Il demande l'annulation de cette décision.

/ATS