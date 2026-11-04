DSM-Firmenich croît au troisième trimestre et relève ses objectifs

DSM-Firmenich a amélioré recettes et rentabilité au troisième trimestre. Le groupe helvético-néerlandais relève en outre ses objectifs de croissance pour l'ensemble de l'exercice.

Au cours de la période sous revue, le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 2,37 milliards d'euros (2,17 milliards de francs), annonce mercredi le spécialiste des arômes, parfums et ingrédients dans un communiqué.

Tous les secteurs d'activité ont contribué à la croissance, "tirée par les volumes", souligne le directeur général Dimitri de Vreeze, cité dans le document.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté s'est enrobé de 8% à 482 millions, tandis que la marge afférente a légèrement reculé à 20,4% après 20,5%.

Les recettes correspondent peu ou prou aux attentes des analystes sondés par l'agence AWP, qui anticipaient une croissance organique de 5,1% à 2,36 milliards. L'Ebitda ajusté, en revanche, déçoit, attendu à 484 millions, pour une marge inchangée de 20,5%.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, la direction table sur une croissance des recettes à périmètre constant d'environ 5%, contre 2 à 4% précédemment. La marge Ebitda est toujours visé autour de 20%. Le ratio de flux de trésorerie opérationnel libre ajusté devrait atteindre 11 à 12% du chiffre d'affaires.

"A l'approche du quatrième trimestre, les conditions commerciales restent favorables, avec un solide portefeuille de projets d'innovation, des taux de réussite élevés et une croissance des ventes qui se maintient à un bon niveau", souligne Dimitri de Vreeze, confiant d'atteindre ses objectifs.

/ATS