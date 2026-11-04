L’Etat du Valais veut trouver 180 millions de francs pour 2030

Le Conseil d’Etat valaisan veut trouver 180 millions de francs d’ici 2030, dont les deux tiers ...
L’Etat du Valais veut trouver 180 millions de francs pour 2030

Pour la cheffe des finances cantonale valaisannes, Franziska Biner,”l’exercice sera difficile dans un contexte où les besoins ne cessent d’augmenter”.

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le Conseil d’Etat valaisan veut trouver 180 millions de francs d’ici 2030, dont les deux tiers pour 2028, afin de continuer à garantir son équilibre budgétaire, sans prétériter les prestations de l’Etat. Tous les services du Canton devront réduire la voilure.

Ce programme d’équilibre des finances cantonales est lié aux besoins de se doter de moyens pour répondre aux besoins de la population valaisanne et de contrebalancer les plus 200 millions de francs de baisse de recettes ou d’augmentation des charges décidées par la Confédération. Afin de disposer d’une certaine marge de manœuvre, le Conseil d’Etat a choisi de rechercher 270 millions de francs.

A l’exception des pouvoirs législatif et judiciaire - invités à participer à la démarche -, tous les services de l’Etat du Valais devront réduire la voilure. Des efforts sont attendus des institutions paraétatiques subventionnées et des communes. Une possible augmentation des impôts sur le revenu - une première depuis le début du siècle – sera étudiée, sauf pour les classes les plus défavorisées.

/ATS


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