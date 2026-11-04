Bourse Zurich: le SMI termine en joie après les midterms américains

La Bourse suisse a effacé mercredi en clôture la barre historique des 15'000 points, suite au raz-de-marée démocrate aux élections à mi-mandat aux Etats-Unis.

Les investisseurs se montraient confiants d'une réduction des incertitudes politiques mais s'interrogeaient toujours quant à l'encadrement de l'intelligence artificielle (IA).

Les démocrates ont signé une victoire sans appel avec une majorité acquise aux deux chambres du Congrès américain lors d'élections de mi-mandat qui ont tourné au désastre pour Donald Trump et les républicains. Ce basculement des deux chambres du Congrès, encore inimaginable il y a un an, ouvre une ère d'incertitude pour le président américain, à deux ans de son départ de la Maison Blanche.

"Pour les marchés, la question n'est pas seulement de savoir quelles réformes seront bloquées, mais si cette nouvelle configuration peut modifier les perspectives budgétaires, les rendements obligataires et la rentabilité des entreprises", a relevé John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de la banque Cité Gestion.

Pour Arthur Jurus, directeur des investissements à la banque Oddo BHF Suisse, "cette nouvelle configuration ouvre une phase de cohabitation budgétaire où le financement de l'Etat, le plafond de la dette et les grandes lois devront être négociés". Mais "les marchés regardent davantage la Maison-Blanche que le Capitole", a-t-il nuancé.

En attendant d'y voir plus clair, le cours du Brent est tombé sous la barre des 100 dollars mercredi en fin d'après-midi, une première depuis début octobre. Aux alentours de 17h30, il avait ainsi baissé de 4,46% à 98,96 dollars, tandis que le WTI s'était délesté de 4,25% à 92,01 dollars.

Barre symbolique effacée

A la clôture, le SMI avait gagné 1,90% pour s'établir à 15'022,85 points, après avoir ouvert en hausse d'à peine 0,02%..

Sur les trente valeurs vedettes, vingt-sept avait revêtu le vert, et trois le rouge. En tête du classement on retrouvait Logitech (+8,7%), suivi de Straumann (+6,3%) et d'Alcon (+5,8%).

Les plus fortes baisses étaient par contre inscrites par VAT Group (-5,0%), ABB (-2,8%) et Sandoz (-0,8%), sans information concrète.

/ATS