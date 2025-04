Dans la zone de Bienne, la concession à nouveau attribuée à Canal B

La télévision Canal B se voit à nouveau attribuer la concession dans la zone de desserte de Bienne. Selon la Confédération, elle contribue davantage à la diversité des médias dans la région que TeleBielingue, qui était titulaire et avait recouru contre la décision.

En janvier 2024, la concession de télévision régionale avait été accordée une première fois à Canal B à partir de 2025. A la suite d'un recours de TeleBielingue, le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait conclu que les deux candidatures étaient largement équivalentes et que le Département fédéral de la communication (DETEC) devait procéder à un nouvel examen.

Selon la loi, si des candidatures sont jugées équivalentes, celle qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions dans la zone de desserte doit être privilégiée, a indiqué vendredi le DETEC dans un communiqué. Et d'estimer que Canal B correspond mieux à ces critères.

Cette deuxième décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du TAF.

/ATS