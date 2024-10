Les dernières foulées du Trophée de la Tour de Moron

Le Trophée jurassien perd une de ses manches. Les organisateurs du Trophée de la Tour de Moron annoncent ce mercredi que cette épreuve de course à pied n’aura plus lieu, alors qu’elle existe depuis 12 ans. Ils évoquent notamment la désertion progressive des coureurs locaux, ce qui a « fragilisé » la course. Ils citent également l’organisation d’événements sportifs le même week-end dans la région et un manque de coordination entre les différents organisateurs. La course des enfants « La Corrida » sera quant à elle maintenue pour « encourager les jeunes à pratiquer le sport ». /comm-mle