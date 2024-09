Les Courses du Montbautier ont couronné leurs vainqueurs

Les participants au Trophée Jurassien ont découvert les Courses de Montbautier. La 2e édition de la manifestation coorganisée par le Team VTT La Courtine et le Vélo Club Tramelan s’est tenue ce samedi aux Genevez. Les athlètes se sont battus lors de cet événement intégré pour la 1re fois au Trophée Jurassien. Les coureurs à pied devaient boucler un parcours de 8.5 km. C’est l’Ajoulot Jérémy Hunt qui a été le plus rapide aux Franches-Montagnes en courant en 31’07’’. Il a terminé avec 1’23’’ d’avance sur le Bruntrutain Philippe Beuret et 2’10’’ sur le Taignon Antonin Queloz. Chez les dames, c’est l’athlète de Rebeuvelier Léna Beyeler qui l’a emporté en 36’50’’. Alizée Caroli de Bévilard et la Taignonne Muriel Joly ont respectivement pris les 2es et 3es places en terminant à 4’23’’ et 4’44’’ de la vainqueure du jour.

Les vététistes devaient, quant à eux, parcourir un tracé de 30 km remporté par le Vadais Luc Marchand en 1h18’54’’. Il a relégué Matt Vuilleumier de Tavannes à 1’58’’ et Didier Kläy de Soyhières à 2’15’’. Seules trois femmes ont pris part à cette course. La Delémontaine Léa Schäublin a été la plus forte. Elle a gagné en 1h50’29’’. L’habitante du Jura bernois Carine Egli a pris la 2e place en 1h52’42’’ devant la Neuchâteloise Cindy Baroni qui a terminé sa course en 2h16’14’’.

Les organisateurs se sont dit satisfaits de la participation à cette 2e édition des Courses du Montbautier. Tous les résultats sont à retrouver ici. /fwo