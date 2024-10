Le Trophée jurassien a couronné ses champions

Les rois et reines du Trophée jurassien sont connus. Les dernières épreuves se sont déroulées dimanche à Glovelier à l’occasion des courses du Tabeillon. C’est Jérémy Hunt qui a remporté la victoire après 14,3 kilomètres d’effort pour plus de 500 m de dénivelé positif en course à pied. L’Ajoulot a écrasé la concurrence en bouclant le tracé en 52’32’’. Il a relégué Clément Rebetez de Porrentruy à 6’03’’ et Célien Crausaz de Boécourt à 6’13’’. Jérémy Hunt termine logiquement en tête du classement général du Trophée jurassien après avoir remporté les huit courses auxquelles il a pris part. Jérémy Hunt est ravi d’avoir pu courir une saison complète dans la région : « Ça fait trois ans que je ne pouvais pas courir ici à cause des blessures et du Covid ». L’habitant de Bure remporte cette compétition pour la cinquième fois de sa carrière.