Jérémy Hunt au sommet du Trophée de la Tour de Moron

Et de sept pour Jérémy Hunt. L’athlète de Bure a remporté le Trophée de la Tour de Moron dimanche sur les hauteurs de Malleray lors de l’avant-dernière épreuve du Trophée jurassien de course à pied. L’Ajoulot a bouclé les 11,8 km de parcours entre le village et la tour de Malleray en 55’49’’. Il devance le Bruntrutain Philippe Beuret de 3’52’’ et le Bernois Markus Zaugg de plus de cinq minutes. Jérémy Hunt s’offre un 7e succès en huit épreuves sur le Trophée jurassien cette année. Il s’assure ainsi définitivement de remporter la compétition avant la dernière course.





Une Jurassienne devant deux Soleuroises

Chez les dames, Eléonore Paupe des Breuleux s’est imposée en 1h09’27’’ devant deux coureuses du canton de Soleure. Elle devance Lisa Schneeberger de Gänsbrunnen de 33’’. Yvonne Holderegger d’Olten complète le podium à un peu plus d’une minute de la vainqueure. Tous les résultats du Trophée de la Tour de Moron sont à retrouver ici.

L’ultime manche du Trophée jurassien se tiendra dans deux semaines, le dimanche 13 octobre prochain, avec les Courses du Tabeillon. /cra