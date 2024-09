Du changement pour la deuxième édition des courses du Montbautier

Les Courses du Montbautier font désormais partie du Trophée jurassien. Elles ont lieu samedi après-midi aux Genevez et sont organisées conjointement par le Team VTT La Courtine et le Vélo Club Tramelan. Coureurs à pied et vététistes se mesureront donc à l’occasion de cet événement qui avait été mis sur pied pour la première fois l’an dernier. Cette année, le parcours de VTT a évolué. Il a été adapté en fonction des retours reçus par les participants qui ont parfois jugé le tracé trop difficile. « Nous avons supprimé les descentes qui étaient jugées dangereuses pour éviter les accidents », indique Francis Hasler, secrétaire du Vélo Club Tramelan et membre de l'organisation. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs espèrent attirer des sportifs aguerris, mais aussi des amateurs dans un cadre qui a « beaucoup plu » lors de la première édition. /mle