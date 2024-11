Judo Jura n’est pas encore fixé sur son sort

Judo Jura n’a pas pu sauver sa place en Ligue national B sur le tatami. Les combattants jurassiens ont fini 2e de leur poule de barrage de promotion/relégation LNB/première ligue samedi à Vernier dans le canton de Genève. Ils ont gagné leurs deux premiers duels en prenant le meilleur sur JJJC Weinfelden 3-2, puis en dominant les Neuchâtelois de Judo Montagnes 4-1. Ils se sont ensuite inclinés 4-1 contre Judo & CO Servion-Attalens, qui a terminé à la première position et qui est promu en deuxième division. Judo Jura est sur le papier relégué en première ligue, mais pourrait être repêché si le premier de LNB Romont accepte sa promotion en LNA, une décision qui tombera fin novembre ou début décembre. « Je n’ai pas de regrets sur cette journée. Nous ne pouvions pas faire mieux que cette 2e place. Judo & CO Servion-Attalens avait trois internationaux dans ses rangs et était un cran au-dessus. L’aspect frustrant de cette journée est que nous ne savons pas si nous restons en Ligue nationale B, cela dépend d’une décisions administrative », a confié à RFJ Julien Christe, coach et combattant de Judo Jura. /emu