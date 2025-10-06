Judo Jura se maintient en Ligue B

La première équipe du club jurassien a obtenu son maintien à l’occasion du dernier tour de championnat ce week-end à domicile. L’entraîneur s’en réjouit et salue la montée en puissance de la relève.

La première équipe de Judo Jura a assuré son maintien en Ligue B. (Photo : Judo Jura.) La première équipe de Judo Jura a assuré son maintien en Ligue B. (Photo : Judo Jura.)

C’était loin d’être gagné mais les judokas jurassiens l’ont fait : la première équipe de Judo Jura a obtenu son maintien en Ligue B in extremis à l’occasion du dernier tour de championnat qui s’est déroulé ce week-end au dojo de La Blancherie à Delémont. « Beaucoup de plaisir et de fierté. On est arrivé sur ce dernier tour assez mal loti. On était vraiment libéré et très heureux du résultat », réagit l’entraîneur Julien Christe. « Quand on a vu qu’on ne devrait pas faire ces relégations, c’était un vrai soulagement. Ça faisait deux années qu’on devait passer par là », ajoute-t-il. Pour l’entraîneur, « la progression des jeunes » restera la plus grande satisfaction de la saison. De quoi viser un avenir radieux : « J’espère qu’on arrive à se stabiliser, peut-être un petit peu plus haut dans le classement », avance Julien Christe. /mmi

Julien Christe « C’était presque inespéré, un gros exploit des gars ».

