C’était loin d’être gagné mais les judokas jurassiens l’ont fait : la première équipe de Judo Jura a obtenu son maintien en Ligue B in extremis à l’occasion du dernier tour de championnat qui s’est déroulé ce week-end au dojo de La Blancherie à Delémont. « Beaucoup de plaisir et de fierté. On est arrivé sur ce dernier tour assez mal loti. On était vraiment libéré et très heureux du résultat », réagit l’entraîneur Julien Christe. « Quand on a vu qu’on ne devrait pas faire ces relégations, c’était un vrai soulagement. Ça faisait deux années qu’on devait passer par là », ajoute-t-il. Pour l’entraîneur, « la progression des jeunes » restera la plus grande satisfaction de la saison. De quoi viser un avenir radieux : « J’espère qu’on arrive à se stabiliser, peut-être un petit peu plus haut dans le classement », avance Julien Christe. /mmi
Judo Jura se maintient en Ligue B
La première équipe du club jurassien a obtenu son maintien à l’occasion du dernier tour de ...
RFJ
Actualités suivantes
Trump va organiser un combat de MMA à la Maison Blanche
Autres sports • Actualisé le 06.10.2025 - 11:39
Deux médailles d’or et deux titres par équipes pour les gymnastes régionaux
Autres sports • Actualisé le 05.10.2025 - 18:34
Dominic Lobalu et Fabienne Schlumpf s'imposent à Fribourg
Autres sports • Actualisé le 05.10.2025 - 12:55
Articles les plus lus
Dominic Lobalu et Fabienne Schlumpf s'imposent à Fribourg
Autres sports • Actualisé le 05.10.2025 - 12:55
Un premier succès pour Aldeguer, Marquez chute lourdement
Autres sports • Actualisé le 05.10.2025 - 14:33
Deux médailles d’or et deux titres par équipes pour les gymnastes régionaux
Autres sports • Actualisé le 05.10.2025 - 18:34
Dominic Lobalu et Fabienne Schlumpf s'imposent à Fribourg
Autres sports • Actualisé le 05.10.2025 - 12:55
Un premier succès pour Aldeguer, Marquez chute lourdement
Autres sports • Actualisé le 05.10.2025 - 14:33
PGA: le comportement des fans américains a « dépassé les limites »
Autres sports • Actualisé le 03.10.2025 - 12:59
Un premier succès pour Aldeguer, Marquez chute lourdement
Autres sports • Actualisé le 05.10.2025 - 14:33