Une compétition d’improvisations à Vicques

La tournée d’échauffement de la Coupe du monde de catch-impro fait une halte ce samedi 7 février à la salle de l’Atrium à Vicques. Une discipline verbale où les concurrents improvisent des scènes de plusieurs minutes, dont le thème est dévoilé au dernier moment. « Le spectacle est très punchy, avec beaucoup de lumières et un décorum très dynamique pour animer les moments d’improvisation », souligne Carlos Henriquez, membre de l’équipe suisse de catch-impro.

Cette équipe est représentée par Noël Antonini et Carlos Henriquez, passés maîtres en la matière. Pour les matchs de cette année, ils affronteront l’équipe africaine du Togo-Bénin. Cette compétition est toujours un spectacle drôle, émouvant et surtout plein de surprises, comme le confirme Carlos Henriquez, comédien et organisateur de l’événement. /jmp