Shericka Jackson gagne le 100 m, Fraser-Pryce 3e

Shericka Jackson a dominé les sélections olympiques jamaïcaines en 10''84. Shelly-Ann Fraser-Pryce a quant à elle assuré l'essentiel sans briller vendredi à Kingston.

En l'absence de la double championne olympique en titre Elaine Thompson-Herah, blessée et forfait pour les Jeux de Paris, la double vice-championne du monde du 100 m Shericka Jackson s'est imposée en finale devant la jeune Tia Clayton (19 ans, 10''90) et Fraser-Pryce.

La championne olympique 2008 et 2012 de la ligne droite, âgée de 37 ans, n'a pas rassuré en finale (10''94). Elle avait pourtant couru une série (10''98 jeudi) puis une demi-finale (10''91 vendredi) probantes, où elle n'avait pas paru forcer son talent.

Les trois sprinteuses représenteront la Jamaïque sur 100 m aux JO de Paris (26 juillet-11 août). Elles y retrouveront notamment la flamboyante américaine Sha'Carri Richardson, championne du monde en titre et brillante lors des US Trials.

9''77 pour Thompson

Chez les hommes, Kishane Thompson s'est révélé avec un chrono très rapide de 9''77. Inconnu du grand public, il s'est qualifié à 22 ans pour sa première compétition internationale, en frappant du poing sur la piste avec le 100 m le plus rapide de la saison devant les 9''79 du Kényan Ferdinand Omanyala il y a deux semaines à Nairobi.

En 9''77, Thompson est aussi devenu le neuvième homme le plus rapide de l'histoire de la ligne droite derrière cinq Américains et trois Jamaïcains, dont la légende Usain Bolt et son record du monde (9''58 en 2009). Le sprint court jamaïcain n'a plus gagné chez les hommes un titre international depuis la retraite de Bolt en 2017.-

Dans une course très rapide vendredi, Thompson a devancé Oblique Seville (9''82), 4e des Mondiaux l'an passé, et Ackeem Blake (9''92) qui l'accompagneront aux Jeux olympiques de Paris pour espérer lancer une nouvelle ère.

