Recrutement compliqué pour les clubs de basketball

Les clubs de basketball helvétiques se lancent à tâtons dans le recrutement de nouveaux joueurs. Budgets des clubs incertains, contraintes de voyage et mesures sanitaires : les obstacles rencontrés par les agents et les clubs sont nombreux, en raison de la crise du coronavirus et en pleine période de recrutement.





Le regard d’un agent

Brian Savoy, ancien joueur d'Union Neuchâtel, est agent de joueurs depuis quelques mois. « Ça permet d’être proche des joueurs et des dirigeants. C’est un moyen d’aider les plus jeunes et de conseiller », se réjouit-il.

La crise sanitaire a d'importantes conséquences sur son activité. « Ce qui est très compliqué c’est l’incertitude qui règne sur le marché. Il est très difficile pour les clubs de définir un budget. Il existe un risque que certains joueurs ne trouvent pas de club pour la saison prochaine », explique Brian Savoy. « Les salaires, en moyenne, vont baisser », ajoute-t-il.