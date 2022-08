Des Jurassiens en verve sur le Grand Raid

Andy Kläy et Sandra Stadelmann Hushi pédalent vite sur le Grand Raid. Ils ont été les meilleurs Jurassiens ce samedi lors de la 32e édition de l’épreuve de VTT en terminant dans le top 20. Le cycliste de Mettembert s’est adjugé la 19e place de la course masculine entre Verbier et Grimentz. Il a réalisé un chrono de 6h37’28’’ sur le tracé valaisan de 125 km. Andy Kläy a concédé 36’52’’ à l’Allemand Andreas Seewald vainqueur pour la 3e fois de suite. Sandra Stadelmann Hushi de Courtételle a pris le 14e rang de l’épreuve féminine en 9h14’28’’. C’est l’Italienne Claudia Peretti qui a triomphé pour sa 1re participation en 7h31’32’’.





Un podium régional

Sur les épreuves annexes au Grand Raid, d’autres régionaux se sont mis en évidence. Le Tramelot Micha Klötzli a empoché la 2e place du parcours de 93 km entre Nendaz et Grimentz. En 5h02’59’’, il a échoué à 3’30’’ de la victoire. Timé Liechtié, un autre Tramelot, a terminé ce tracé au 7e rang, alors que Nathalan Charmillot de Vicques l’a bouclé en 18e position. Sylvie Cerf de Seleute a manqué le podium des 37 km séparant Évolène de Grimentz pour 1’43’’. La Jurassienne s’est classée 5e en 3h33’12’’. Sur la même distance, Christelle Theurillat de Montenol a pris la 17e place juste devant Mavi Garcia de La Chaux-des-Breuleux. /msc