Les organisateurs du Tour de Romandie ont tranché : Bassecourt accueillera l’arrivée finale de la prochaine boucle romande, selon une annonce officielle faite ce mercredi. La grande fête du cyclisme aura donc lieu le dimanche 2 mai dans le village de Haute-Sorne. Le peloton du Tour de Romandie n’avait plus fait halte dans le Jura depuis une arrivée d’étape à Delémont en 2018. Là, c’est carrément l’arrivée finale qui sera jugée dans la Vallée de Delémont, une grande première, au terme d’une étape qui verra les coureurs arpenter les routes des quatre districts au départ de Moutier. Selon nos informations, la ligne d’arrivée sera tracée à la Rue des Grands-Prés, à hauteur de l’écopoint. Le tracé détaillé sera dévoilé au mois d'avril.

D'après les organisateurs du Tour de Romandie, la commune de Haute-Sorne a démontré « son enthousiasme » à l’idée d’accueillir le peloton et sa caravane. Alors que Delémont et Porrentruy étaient aussi sur les rangs, les organisateurs ont privilégié Bassecourt pour des « exigences techniques et de sécurité », selon le communiqué. Le patron de l’organisation Richard Chassot note encore que les échanges se poursuivent avec Delémont et Porrentruy pour « des collaborations ces prochaines années ».





La Commune et le Canton sont ravis

Chancelier de Haute-Sorne, Alexis Schouller n’a pas caché son bonheur : « L’arrivée finale, en plus un dimanche ! C’est extraordinaire », a-t-il déclaré. Chef de l’office cantonal des sports, Raphaël Chalverat s’est montré enthousiaste, lui aussi : « Après huit ans d’absence, nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau le Tour de Romandie, qui plus est avec une étape 100% jurassienne. L’arrivée finale, ce sera une première pour le Jura. Nous nous réjouissons de ce grand spectacle », a-t-il assuré. La petite reine sera en fête dans le Jura le dimanche 2 mai 2027 ! /mle