Le maire de la commune Eric Dobler se réjouit d’accueillir l’arrivée finale du Tour de Romandie l’an prochain, une première pour notre canton.
C’est l’effervescence dans les locaux de l’administration de Haute-Sorne. La commune accueillera le dimanche 2 mai l’arrivée finale du Tour de Romandie, une première pour le Jura. Le peloton passera la ligne d’arrivée à hauteur de l’écopoint de la Rue des Grands-Prés, en provenance de Boécourt.
Le maire de la commune fusionnée Eric Dobler indique que le secteur de la scierie à Glovelier a aussi été retenu dans un premier temps mais que les contraintes liées aux passages à niveau étaient trop conséquentes. Eric Dobler promet « une grande fête du vélo » sur les 7'000 mètres carrés qui seront utilisés pour accueillir cet événement qui fera rayonner Haute-Sorne et la région : « C’est une image qu’on ne pourrait pas s’offrir autrement qu’à travers de cet événement », s’exclame le maire.
Eric Dobler : « On a joué notre rôle de commune centrale. »
Lutte à trois
Trois entités avaient manifesté leur intérêt pour accueillir cette arrivée : Porrentruy, Delémont et Haute-Sorne. Le dossier d’Haute-Sorne a été fondé sur deux éléments en particulier : le passé de la commune dans l’industrie du cycle et son emplacement sur la carte cantonale : « On avait l’usine Condor, on avait l’usine Stella qui fabriquaient des vélos. Et puis, à l’époque, Stella chapeautait une équipe professionnelle. (…) Et puis, on a joué notre rôle de commune centrale du Canton du Jura. On est la seule commune qui touche les quatre districts », indique le maire Eric Dobler. Patron de la boucle romande, Richard Chassot reconnaît que ces deux arguments ont pesé, tout comme le fait que Bassecourt avait accueilli le départ d’une étape lors de la première cuvée en 1947.
Richard Chassot : « On voulait faire quelque chose avec un clin d’œil historique. »
Techniquement aussi
Outre les arguments historiques et géographiques, Richard Chassot affirme que l’arrivée à Bassecourt a offert des garanties techniques bienvenues. « Des étapes en ligne avec des arrivées en plein centre de villes sont aujourd'hui quasiment impossibles si on ne démonte pas de l’urbanisme », note le directeur du TdR. Ce qui n’est pas le cas à Bassecourt où rien ne devra être démonté si ce n’est l’écopoint provisoirement. Au chapitre des autres normes techniques qui ont favorisé la candidature de Bassecourt, Richard Chassot indique que les 50 derniers kilomètres d’une étape doivent être dépourvus de passages à niveau. /mle