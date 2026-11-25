C’est l’effervescence dans les locaux de l’administration de Haute-Sorne. La commune accueillera le dimanche 2 mai l’arrivée finale du Tour de Romandie, une première pour le Jura. Le peloton passera la ligne d’arrivée à hauteur de l’écopoint de la Rue des Grands-Prés, en provenance de Boécourt.

Le maire de la commune fusionnée Eric Dobler indique que le secteur de la scierie à Glovelier a aussi été retenu dans un premier temps mais que les contraintes liées aux passages à niveau étaient trop conséquentes. Eric Dobler promet « une grande fête du vélo » sur les 7'000 mètres carrés qui seront utilisés pour accueillir cet événement qui fera rayonner Haute-Sorne et la région : « C’est une image qu’on ne pourrait pas s’offrir autrement qu’à travers de cet événement », s’exclame le maire.