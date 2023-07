« Un tour de France magnifique »

On attendait un duel Vingegaard-Pogacar, les cyclistes danois et slovène n’ont pas déçu les suiveurs de la Grande Boucle. Ils se sont livrés à une rude bataille sur le Tour de France. Et c’est finalement le Danois qui est reparti de Paris avec le maillot jaune de vainqueur dimanche et pour la 2e année consécutive. Au classement général final, il devance le Slovène de près de 7’30’’, plus large écart depuis 2014. Une marge qui s’est principalement construite lors du contre-la-montre de mardi dernier mais qui n’enlève rien au duel des champions pour notre consultant Roger Beuchat. : « Je ne pense pas que l’écart entre les deux soit si grand », nuance-t-il. « Aucun autre coureur n’a pensé autant à ce contre-la-montre que Jonas Vingegaard », ajoute le Jurassien.