Un Tour de France remporté par « un phénomène »

Tadej Pogacar ne s’est pas contenté de gagner le Tour de France. Il a écrasé sa concurrence en prenant plus de 6’ d’avance sur son principal rival le Danois Jonas Vingegaard. Toutefois, dans cet univers, qui dit performance XXL, dit souvent suspicions de dopage et nombreux sont les observateurs qui en ont émises. Le Slovène les a immédiatement balayées et Roger Beuchat veut lui laisser le bénéfice du doute. « La question, on peut toujours se la poser, mais le monde du vélo s’est lui-même bien remis en question depuis 20 ans et il y a une lutte féroce qui est faite », explique l’habitant de Delémont. Selon lui, il y a d’autres critères à prendre en considération. « Pogacar roule en manivelle 165. C’est un grand changement par rapport au cyclisme de ces dernières années. Il y a plein de choses qui ont été travaillées dans cette équipe. Il y a donc quelque chose de différent dans le matériel du slovène qui a probablement fait la différence », explique Roger Beuchat qui « veut croire au futur du vélo et à ce type de performances. »