Yannis Voisard décroche sur l’étape reine

Avec ses quatre ascensions sur 152 km entre Saillon et Leysin, cette 4e étape du Tour de Romandie promettait une grande explication entre les prétendants à la victoire finale. Malgré une belle étape terminée dans le top 30, Yannis Voisard aura perdu beaucoup de temps sur la tête de course, concédant 3’37’’ à l’Equatorien Richard Carapaz qui a devancé l'Allemand Florian Lipowitz et l'Espagnol Carlos Rodriguez. Ce dernier endosse le maillot jaune de leader, à la veille de l'arrivée de la boucle romande, dimanche à Vernier.





Toujours 1er Suisse du classement général



En difficulté dans l’ascension d’Ovronnaz avant de recoller, le cycliste jurassien a finalement décroché en fin de parcours dans la dernière montée vers Leysin. « Il n’a pas manqué grand-chose mais il a manqué quand même beaucoup », a ironisé Yannis Voisard sur le plateau de RTS à l’arrivée, révélant avoir été victime de crampes. Neuvième à 36 secondes du maillot jaune avant l’étape du jour, Yannis Voisard reste néanmoins le premier suisse du classement général, 22e à 3’56’’ de Carlos Rodriguez. Les trois premiers se tiennent en moins de 10 secondes avant la dernière étape qui ne présente pas de grande majeure. /jpi