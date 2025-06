Marlen Reusser et Mauro Schmid champions de Suisse du chrono

On connaît les nouveaux champions de Suisse du contre-la-montre. Jeudi à Steinmaur, Marlen Reusser et Mauro Schmid ont décroché l'or.

La Bernoise de 33 ans a pleinement assumé son statut de favorite dans le canton de Zurich. La récente vainqueure du Tour de Suisse a avalé les 19 km du parcours avec prsè d'une minute d'avance sur sa dauphine, Jasmin Liechti. Le podium a été complété par la tenante du titre Elena Hartmann. Pour Reusser, il s'agit du cinquième titre national en contre-la-montre.

Chez les messieurs, tout fut beaucoup plus serré en l'absence du tenant du titre Stefan Küng, victime d'une chute à l'entraînement mercredi. Mauro Schmid s'est finalement imposé avec une très légère avance d'1''07 sur Stefan Bissegger. Un an après sa première sur route, le Zurichois a cette fois remporté son premier titre de champion de Suisse du contre-la-montre. La course en ligne se tiendra dimanche, toujours sans Küng.

/ATS