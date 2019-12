Deux arrivées au FC Bassecourt

Ça ne bouge pas que dans le sens des départs au FC Bassecourt. Le club des Grands-Prés s’est attaché les services de Mathys Kuntz et Aleksandar Rmus pour la 2e partie du championnat de 1re Ligue de football. Il l’a annoncé samedi dans un communiqué. Le premier est un défenseur français de 19 ans. Il débarque dans le Jura en provenance de Pont-de-Roide. Ce joueur a fait sa formation au FC Sochaux-Montbéliard. Il a connu six sélections en équipe de France M16 et M17. Le second est un élément connu des Grands-Prés. Attaquant de 25 ans, Aleksandar Rmus a déjà porté le maillot du FCB durant le printemps 2017. Il retrouve le club vadais en provenance d’Old Boys.

A en croire le président Francis Rebetez, ces deux arrivées pourraient bien mettre un terme au mercato du FC Bassecourt. /comm-msc