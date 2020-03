Pas de Super League jusqu'au 23 mars

La Swiss Football League a décidé lundi de susendre les championnats de Super League et Challenge League jusqu'au 23 mars en raison de l'épidémie de coronavirus. Les dirigeants des clubs de football de l'élite se retrouveront le 13 mars pour statuer de la suite des opérations. Leur décision dépendra notamment des futures directives du Conseil fédéral.







Pas de décision pour les ligues inférieures

Alors que la reprise des championnats de Promotion League et 1re Ligue a été repoussée, l'Association suisse de football a fait savoir dans un communiqué qu'une décision serait prise mardi concernant les ligues inférieures et les juniors. Pour l'instant, tous les matches sont reportés jusqu'à lundi soir inclus. Les SR Delémont et le FC Bassecourt doivent notamment patienter avant de rechausser les crampons en 1re Ligue. /mmi-jha