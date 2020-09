Le FCTT signe sa première victoire

Le FC Tavannes/Tramelan s’est imposé avec la manière samedi. Il a remporté son duel contre Köniz 4-2 (2-0) devant son public en 2e ligue interrégionale de football. Le FCTT a pris le dessus sur son adversaire dès la 20e minute grâce à une réussite de Yannick Tellenbach. Gaëtan Habegger s’est quant à lui illustré 15 minutes plus tard en doublant la mise sur pénalty. Il s’est ensuite offert un doublé à la 60e minute. Les visiteurs se sont enfoncés un peu plus cinq minutes plus tard en mettant un but contre leur camp. Köniz, pour finir, a eu un sursaut d’orgueil et a réussi à inscrire deux buts en fin de match.

Avec cette victoire, le FCTT prend la 5e place du classement provisoire avec 2 points de retard sur le 4e. /lge