Le FCM montre un beau visage

Le FC Moutier a maîtrisé sa deuxième mi-temps. Les footballeurs prévôtois ont remporté leur duel face à Allschwill 2-0 (0-0) samedi devant leur public. Alors qu’aucune des deux formations n’a trouvé la solution pour ouvrir la marque en première mi-temps, le FC Moutier a su trouver la bonne combinaison et à deux reprises. Il aura fallu attendre deux services aériens de Valentin Winistörfer pour permettre à Gary Germann (50e) et Loïc Schmid (56e) de frapper le ballon de la tête et tromper le portier adverse. Une note négative est tout de même à déplorer du côté du FCM. Il s’agit de la sérieuse blessure au coude de son gardien Breogan Espasandin dans les arrêts de jeu. Le FC Moutier qui avait déjà effectué ses cinq changements a dû aligner son capitaine Loïc Schmid dans les cages pour les dernières minutes.



Avec cette victoire, le FCM prend la 8e place du classement avec six points de retard sur le premier Liestal mais avec un match de moins./lge