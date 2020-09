Tavannes/Tramelan tombe chez le leader

Le FC Tavannes/Tramelan perd sur la plus petite des marges. Les footballeurs de 2e ligue interrégionale ont chuté à Liestal 1-0 samedi. Face au leader du championnat, ils ont encaissé l’unique but de la rencontre à l’heure de jeu. Selon le président de « TT », Loïc Châtelain, « cette rencontre a été assez fermée ». L’arbitre a distribué une dizaine de cartons jaunes. Les footballeurs du Jura bernois restent ainsi avec 4 unités au compteur, et provisoirement à la 7e place. /tri