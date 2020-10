Moutier enfonce Tavannes/Tramelan

Le FC Moutier se reprend et plonge le FC Tavannes/Tramelan un peu plus dans la crise. Les protégés d’Alain Villard ont remporté le derby du Jura bernois dimanche après-midi en 2e ligue interrégionale de football. Ils se sont imposés 3-2 sur leur pelouse. Ce duel s’est transformé en une histoire de penaltys. Le FCM en a inscrits trois, alors que le FCTT en a converti un.





Les visiteurs en tête à l'heure de jeu



Les Prévôtois ont pu compter sur une maîtrise technique légèrement supérieure à leur adversaire pour l’emporter. Si Loïc Schmid a signé un triplé en marquant aux 17e, 72e et 86e minutes de jeu, le succès des « bleu et blanc » a été long à se dessiner, la faute à l’engagement des « sang et or ». TT a montré sa détermination dans cette rencontre en égalisant par Valentin Nushi à la 40e puis en prenant les devants grâce à Gaëtan Habegger à la 59e sur penalty.