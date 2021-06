Un chasseur de promotion

Une promotion pour marquer la 1re année d’existence d’un club de football. L’histoire tient du conte de fées. Elle pourrait devenir réalité pour le FC Ajoie-Monterri. Les footballeurs de 2e ligue interrégionale vont faire leur retour à la compétition ce dimanche (à 15h à Cornol face à Köniz), plus de sept mois après l’arrêt de leur championnat en raison de la pandémie de Covid-19. La 1re place du classement (et la promotion qui va avec) est dans leur viseur. Le leader Thoune M21 compte trois points d’avance alors qu’il reste quatre matches à jouer. De quoi augurer d’un sprint final haletant et d’un possible feu d’artifice d’ici au 26 juin.





Un combat déséquilibré

Co-entraîneur du FCAM, Philippe Djakoni tempère quelque peu. Ses poulains vont bien se battre pour tenter d’empocher la promotion. Toutefois, la mission lui « paraît impossible ». En tant qu’équipe réserve d’une formation professionnelle, Thoune M21 a pu profiter du règlement pour s’entraîner et jouer des matches amicaux durant tout l’hiver. Alors qu’Ajoie-Monterri n’a pu renouer avec les contacts et les sorties amicales que depuis lundi.