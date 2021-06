Le FCTT reste en vie

Le FC Tavannes/Tramelan a mis le feu samedi sur sa pelouse tramelote. Les protégés de Steve Langel ont renoué avec le championnat de 2e ligue interrégionale de football avec un succès contre Lerchenfeld 4-1. Face à un concurrent direct dans la course au maintien, le FCTT a montré qu’il ne fallait pas l’enterrer alors que deux matches restent à disputer avant l’épilogue de la saison. Très inspirés offensivement, les « sang et or » ont fait mouche grâce à Maxime Eschmann (2x), Donovan Ducommun et Valentin Nushi. Désormais 12e (sur 14) et juste sous la barre, la formation du Jura bernois ne compte plus qu’une unité de retard sur Allschwil, 11e et premier non-relégable, et trois sur son adversaire du jour, 10e. /ygo