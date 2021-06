Le FC Tavannes/Tramelan s’offre un peu de répit

Le FC Tavannes/Tramelan continue de croire au maintien. Les footballeurs de 2e ligue interrégionale se sont imposés devant leur public contre Binningen 3-1 (2-1) samedi dans le cadre de l’avant-dernier match de championnat. Valentin Nushi et Steven Habegger ont tout de suite montré la marche à suivre à leurs coéquipiers en inscrivant les deux premiers buts de cette rencontre avant la demi-heure. Mais la formation bâloise ne s’est pas laissée faire et a recollé au score à la 35e minute. C’est finalement Wayan Ducommun qui a délivré ses coéquipiers en inscrivant le 3-1 à la 65e. L’addition aurait pu être plus corsée puisque les joueurs du FCTT ont trouvé deux fois le montant.

Avec cette victoire, le FC Tavannes/Tramelan passe provisoirement juste en dessus de la barre de relégation avec deux points d’avance sur le premier relégué mais avec un match d’avance. /lge