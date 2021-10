Moutier et Tavannes/Tramelan dos à dos

C’est un match nul qui n’arrange personne. Le FC Moutier et le FC Tavannes/Tramelan ont partagé l’enjeu 1-1, dimanche après-midi, dans le championnat de 2e ligue interrégionale de football. Les deux équipes restent du coup dans les méandres du classement. Devant 320 spectateurs à Chalière, le FCTT a été mal payé. Les visiteurs ont dominé les débats dans ce duel, mais le réveil du FCM en fin de rencontre a permis aux locaux d’arracher un point.





Un FC Moutier très brouillon

Sur une pelouse difficile, les spectateurs n’ont pas assisté à un grand spectacle. Le FCTT a attaqué cette partie avec beaucoup de volonté et s’est créé une énorme occasion après une quinzaine de secondes de jeu seulement. Bien servi dans la zone de vérité, Gaëtan Habegger a manqué le cadre. Souvent malmenée, la défense prévôtoise a longtemps tenu mais a fini par céder sur un corner à la 33e minute de jeu. C’est le capitaine de Tavannes/Tramelan, Sergio Cunha, qui a pu s’extirper de la mêlée pour faire trembler logiquement les filets.





Le FCTT peut s’en mordre les doigts

Plus solide, plus volontaire, le FCTT aurait pu doubler la mise au retour des vestiaires, mais il a manqué de justesse dans le dernier geste. Reste que plutôt que de continuer à jouer et à chercher le break, « TT » a reculé, même lorsque le FC Moutier a été réduit à dix à vingt minutes du terme de la partie après l’expulsion de Denis Hrnjic pour un geste déplacé et stupide. Les Prévôtois ont alors œuvré avec beaucoup de cœur et ont menacé des visiteurs devenus crispés. Sur une de ses incursions, le FCM a obtenu un pénalty qu’Adrien Bastian a transformé sans trembler (77e). La fin de rencontre a ensuite été décousue. Les Prévôtois auraient pu profiter de quelques moments de panique dans la défense de Tavannes/Tramelan, mais c’est bien l'attaquant du FCTT Maxime Eschmann qui a manqué la balle de match à quelques minutes du terme de la partie.

Au classement, les deux équipes ont engrangé six points en sept parties disputées. Le FC Tavannes/Tramelan est actuellement 11e, juste au-dessus de la barre, à égalité de points avec trois équipes qui demeurent sous la barre, dont le FC Moutier. /mle