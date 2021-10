Le FC Courtételle sèchement battu

Le FC Courtételle ne fait pas la passe de trois. Les footballeurs de 2e ligue interrégionale ont chuté sur la pelouse de Concordia Bâle 4-0 (1-0) samedi. Menés 1-0 à la mi-temps, les Vadais ont encaissé deux réussites en quelques minutes peu après le retour des vestiaires. « On n’a plus exister après ces deux buts » nous a confié le président du FC Courtételle Germain Charmillot. Le 4-0 a été inscrit dans les dernières minutes de la partie. Les hommes de Maïk Hirschi subissent ainsi un coup d’arrêt après deux succès de suite. Ils sont 9es provisoires et possèdent un point d’avance sur la zone de relégation. /tri