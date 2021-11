Le FC Courtételle regarde vers le haut

Le FC Courtételle se donne de l’air. La formation jurassienne de 2e ligue interrégionale de football a dominé Binningen 2-1 (0-0) samedi à domicile. Elle a fait la différence en deux minutes grâce à des réussites de Tom Villemin (60e) et Dionys Stadelmann (62e). Les Bâlois n’ont pas réussi à faire déjouer les Vadais malgré la réduction de l’écart à la 75e minute et l’expulsion d’Antoine Rossé pour un 2e carton jaune dans le même temps. Ce succès permet au FCC de prendre provisoirement sept points d’avance sur la zone rouge et de revenir à quatre longueurs du podium et de son adversaire bâlois. /tri