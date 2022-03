Ajoie-Monterri manque le podium

Un nul empêche le FC Ajoie-Monterri de monter sur le podium du championnat de 2e ligue interrégionale. Les footballeurs jurassiens ont ramené un point de leur déplacement à Bâle. Le FCAM et Concordia se sont quittés sur le score de 0-0. Il s’agissait d’un match en retard du 1er tour. Au classement, les joueurs de Thierry Payet grimpent tout de même au 5e rang. Ils comptent deux points de retard sur le podium et huit sur le 2e et dernier rang synonyme de promotion. /nmy