Moutier chute en Coupe de Suisse

Le FC Moutier en a fini avec la Coupe de Suisse de football. Les Prévôtois ont été sortis au 1er tour qualificatif pour les équipes de 2e ligue interrégionale. Ils se sont inclinés 3-0 à Châtel-St-Denis ce dimanche. Menés d’un but à la pause, les hommes de Frédéric Burger en ont encaissé deux autres coup sur coup après le thé. L’aventure en Coupe de Suisse s’est donc arrêtée prématurément. Place désormais au championnat de 2e ligue interrégionale. Le FCM démarrera le second tour samedi prochain à Binningen. Il occupe actuellement la position de lanterne rouge et compte quatre points de retard sur le premier non-relégable. /nmy