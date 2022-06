Le FC Ajoie-Monterri dit adieu à la promotion

Une victoire contre le leader pour beurre. Le FC Ajoie-Monterri a pris le meilleur sur Dornach 2-0 samedi à Cornol en 2e ligue interrégionale de football. Les buts locaux ont été inscrits par Thibault Frezard à la 52e et par Karim Ghomrani à la 57e. La victoire de Concordia Bâle dans le même repousse toutefois la 2e place synonyme de promotion en 1re Ligue à 4 longueurs du club ajoulot, alors qu’il ne reste plus qu’un match à disputer cette saison. Le FCAM pointe au 5e rang de la hiérarchie et peut encore espérer grimper sur le podium. /emu