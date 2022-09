Courtételle asphyxie Ajoie-Monterri

Le FC Courtételle a maîtrisé son sujet dans le derby de 2e ligue interrégionale de football. Les Vadais ont battu le FC Ajoie-Monterri 3-0, vendredi soir, devant 520 spectateurs au Centre sportif. Cette victoire permet au FCC de prendre provisoirement les commandes au classement, alors que les Ajoulots restent 5es.





Un but qui change tout

Si le FCAM est bien entré dans le match, c’est bien Courtételle qui a ouvert la marque sur une de ses premières possibilités. En embuscade, Tom Villemin a marqué de la tête et à bout portant (1-0, 25e). Cette réussite aura eu l’effet d’un coup d’assommoir pour les Ajoulots et d’un coup de fouet pour les Vadais. Ces derniers parvenaient à doubler la mise moins de cinq minutes plus tard grâce à Dionys Stadelmann qui profitait d’une mésentente dans la défense des hommes de Thomas Parietti (2-0, 29e). Dès lors, le FCC avait la mainmise sur cette rencontre. Les tentatives de Tom Villemin et de Bastien Hulmann avant le thé et celle d’Antoine Rossé juste après la mi-temps avaient le poids du 3-0, mais il n’en fut rien. En face, le FC Ajoie-Monterri peinait à se montrer dangereux. Hervé Tschanz aurait pu profiter d’une des rares largesses défensives de Courtételle juste avant la mi-temps, mais son envoi de la tête était trop mou et trop cadré.





Défense de fer

Une fois devant, les protégés de David Quain ont géré leur avantage avec brio. Le trio défensif formé de Bastien Hulmann, Benoît Barros et Clément Mottaz, ainsi que la sentinelle Josip Budimir ont aspiré tous les ballons, ne laissant que des miettes à des attaquants ajoulots à court d’idées. De manière générale d’ailleurs, le FCC a été supérieur dans les duels. Si le FCAM a bien tenté quelques incursions, sous l’impulsion de son capitaine Roman Huber, les locaux n’ont jamais vraiment douté, leur gardien français Corentin Zobenbuhler effectuant son premier « vrai » arrêt seulement à la 83e minute de jeu. Les Ajoulots n’ont pas su apporter l’étincelle nécessaire pour faire tanguer un navire très calme.





Ruptures dangereuses

Au-delà de son assise défensive, Courtételle a pu faire valoir sa qualité en rupture en 2e mi-temps. Souvent dangereux, les joueurs du Centre sportif ont fini par corser l’addition par Dionys Stadelmann, encore lui, bien aidé par la défense du FCAM qui perdait un ballon dans son propre camp (3-0, 73e).

Si le début de match laissait présager un duel tendu et équilibré, les débats auront finalement tourné court et à l’avantage de l’équipe la plus conquérante. Le FC Courtételle peut savourer une première soirée de fête de village dans le fauteuil de leader. /mle