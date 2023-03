Le FCC perd quelques plumes, le FCAM enchaîne

Le FC Courtételle lâche deux points en fin de match. Les footballeurs vadais ont partagé l’enjeu 1-1, mercredi soir, contre Prishtina Berne au Centre sportif. Le FCC a ouvert la marque grâce à Adrien Jeker peu avant l’heure de jeu. Les Vadais croyaient tenir leur os mais ils ont craqué dans le temps additionnel de cette rencontre pour lâcher de précieux points. Au classement de 2e ligue interrégionale, les hommes de David Quain sont toujours en tête mais n’ont plus que quatre points d'avance sur leur dauphin Besa Bienne et cinq unités sur les moins de 21 ans du Team Vaud qui comptent un match de moins au compteur.





Ajoie-Monterri se rebiffe

Le FC Ajoie-Monterri se présentait aussi devant son public mercredi soir. Les Ajoulots ont gagné 2-1 contre Muri-Gümligen. Les Alémaniques ont profité d’un autogoal de Gaëtan Frund pour prendre les devants. Mais le défenseur du FCAM allait remettre les pendules à l’heure en première période, avant le 2-1 marqué par Ismaïl Ji quelques secondes plus tard. Grâce à ce succès, l’équipe ajoulote grimpe au 4e rang du classement et pointe à quatre unités du podium avec un match de plus au compteur que le 3e. /mle