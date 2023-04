Courtételle et Ajoie-Monterri s’arrachent

Les Jurassiens n’égarent pas de point dans le championnat de 2e ligue interrégionale. Le FC Courtételle et le FC Ajoie-Monterri ont goûté à la victoire ce jeudi soir. Les Vadais se sont remis de leur 1re défaite de la saison en prenant la mesure de Muri-Gümligen 1-0 sur leur pelouse. Ce succès permet au FCC de prendre 4 points d’avance sur Besa Bienne et 5 sur le Team Vaud en tête du classement. Mais ces équipes ont respectivement un et deux matches de moins que les Jurassiens.

Le FC Ajoie-Monterri l’a aussi emporté sur le plus petit écart. Il est allé battre la lanterne rouge Matran 4-3. De quoi conforter sa 5e place au classement. Les Ajoulots sont à 2 points de Châtel-St-Denis, 4e, et ont un match de moins. /msc