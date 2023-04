Philippe Rossinelli quitte le FC Ajoie-Monterri

Une année et puis s’en va. Les chemins de Philippe Rossinelli et du FC Ajoie-Monterri se séparent déjà. Le directeur sportif ne fait plus partie de l’organigramme du club de 2e ligue interrégionale de football. Les dirigeants ajoulots ont décidé de ne pas renouveler le contrat du Vadais qui a pris ses fonctions il y a moins d’un an. « On ne partageait plus la même vision », a déclaré Philippe Rossinelli à RFJ. Sous contrat jusqu’à fin mai, l’ancien entraîneur des SR Delémont quitte ses fonctions dès à présent « pour laisser le FCAM préparer sereinement la saison prochaine ». Son poste a été repris par Michael Urrutia. /msc