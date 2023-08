La découverte commence pour le FC Courtételle

Le FC Courtételle entre dans le bain de la 1re Ligue de football. L’équipe vadaise disputera le premier match de son histoire dans cette catégorie de jeu ce dimanche avec un déplacement à Münsingen (14h30). Durant le mercato estival, le FCC s’est passablement renforcé, tout en conservant son ossature. Seulement cinq joueurs ont quitté le navire (ndlr : dont des éléments qui étaient remplaçants la saison passée), alors que sept nouveaux joueurs ont rejoint les « Verts ». Parmi eux, plusieurs ont l’expérience de cette catégorie de jeu, à commencer par les frères Ducommun qui arrivent tout droit des SR Delémont et Aurelio Currenti qui débarque de Bassecourt.





« On a faim »

Les hommes de David Quain ont réussi une saison 2022/2023 remarquable qui leur a ouvert les portes du niveau supérieur et du tour principal de la Coupe de Suisse. Le FCC est parvenu à conserver la plupart de ses cadres hormis Josip Budimir et a réussi à se renforcer à toutes les lignes avec des joueurs qui ont une carte de visite très intéressante. Courtételle disposera, par ailleurs, d’une ossature à forte consonnance jurassienne. Parmi les nouvelles têtes qui fouleront la pelouse du Centre sportif, on retrouve Jérémy Ducommun, ancien capitaine des SR Delémont. Le défenseur veut apporter toute son expérience au FCC. Il se réjouit d’avoir trouvé « une véritable osmose » dans le vestiaire des Verts, soulignant que l’ambiance d’équipe est excellente et qu’elle permettra à Courtételle d’avancer sereinement. Jérémy Ducommun l’affirme, l’objectif est avant tout le maintien, mais il est convaincu que les joueurs qui composent l’effectif en veulent encore plus : « On a faim », rigole le Delémontain désormais expatrié. Et de l’appétit il faudra en avoir dès dimanche sur le terrain de Münsingen, une équipe bernoise réputée pour sa dureté… /mle