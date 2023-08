Courtételle commence par une défaite

Le FC Courtételle commence son aventure en 1re Ligue du mauvais pied. Dimanche, en ouverture de saison, les footballeurs vadais ont perdu 2-1 sur le terrain de Münsingen. Ce duel a mal débuté pour le FCC, cueilli à froid après quelques minutes de jeu seulement. Les protégés de David Quain ont ensuite tenté de réagir mais les impulsions de Dionys Stadelmann et Tom Villemin n'ont pas été couronnées de succès juste avant la mi-temps. Le début de la 2e période a été semblable à l'entame du 1er acte, Courtételle capitulant très vite après un coup franc bernois (2-0, 50e). Mais les Vadais ont du caractère et l'ont prouvé en revenant à 2-1 quelques secondes plus tard grâce à Bilel Badre, qui est devenu là le 1er buteur du FCC en 1re Ligue. De retour aux affaires, Courtételle a continué à y croire mais ses espoirs ont été refroidis lorsque Benoît Barros a été expulsé après deux cartons jaunes à une vingtaine de minutes du coup de sifflet final. Les Bernois ont pu gérer la fin de match, même si les Jurassiens n'ont jamais abdiqué... le FCC aura à coeur de réagir la semaine prochaine pour sa grande première à domicile avec la venue de Köniz. /mle