Les ambitions de haut de tableau du FC Ajoie-Monterri

Le FCAM a effectué un mercato tourné vers la jeunesse. « Je suis content car on a su amener de la concurrence dans tous les secteurs. C’est jeune, mais on voit qu’il y a de la qualité », poursuit le technicien tricolore. Pour lui, « il faudra un peu de temps pour que tout se mette en place ». Thierry Payet compte sur ses cadres Alexandre Oudot, Karim Ghomrani et Ismaïl Ji pour former la colonne vertébrale de l’équipe. « Ils doivent aider les jeunes à progresser et à exploser », souffle-t-il. /clo-msc