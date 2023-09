Ajoie-Monterri s’impose avec la manière

Le FC Ajoie-Monterri écrase Schöftland. Les Ajoulots de 2e ligue interrégionale de football se sont imposés sur la pelouse des Argoviens 6-1 samedi soir. Le FCAM n’a jamais douté dans cette rencontre. Il a ouvert le score à la 19e minute de jeu grâce à Naoufel El Mouzili. 2 minutes plus tard les ajoulots ont doublé la mise après un but contre son camp du gardien argovien. Schöftland a réduit l’écart à la 45e minute mais Mattéo Philippe a répondu de la meilleur des manières en inscrivant la 3e réalisation ajoulote avant le thé. L’attaquant a permis aux siens de prendre en inscrivant son 2e but à la 61e. Les hommes de Thierry Payet ont encore alourdi le score à la 74e par Ismaïl Ji et à la 82e par Martin Riedo.

Cette 2e victoire de rang permet au FC Ajoie-Monterri de monter à la 7e place du classement. Il compte 4 longueurs de retard sur le leader. /fwo