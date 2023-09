Le FC Courtételle reste invaincu à domicile

Le FC Courtételle continue sur sa lancée à domicile. Les footballeurs jurassiens de 1re Ligue ont battu Langenthal 2-0 hier après-midi au Centre Sportif. Cette victoire permet au FCC de conserver son invincibilité dans son jardin depuis le début de la saison. Les « Vert » ont su faire preuve de patience dans cette rencontre en rentrant au vestiaire sans avoir fait trembler les filets bernois après 45 minutes de jeu. Le capitaine Tom Willemin a montré la voie à suivre à la 63e minute de jeu en inscrivant l’ouverture du score pour les siens. L’attaquant Dionys Stadelmann a ensuite doublé la mise à la 89e. A la fin du match, l’entraineur du FCC, David Quain indiquait que la rencontre s’est « jouée sous des conditions dantesques. Il faisait très chaud sur le terrain et je félicite les deux équipes ».

Après 6 journées, les néo-promus jurassiens se retrouvent 4e du classement de 1re Ligue à 2 points du leader. Avec quatre victoires, un match nul et une défaite, l’entraîneur du FC Courtételle ne peut que tirer un bilan positif du début de saison de son équipe : « On est sur une bonne dynamique, maintenant à nous de continuer à travailler et de mettre les ingrédients à chaque match ». David Quain reste toutefois modeste et ne veut pas tirer de plan sur la comète : « le football, ça reste fragile. Nous on est là, on prend les points. On reste à notre place car on vient de monter et il faut prendre match par match ». /fwo