Le coup du chapeau du FC Ajoie-Monterri

Le FC Ajoie-Monterri semble avoir trouvé ses marques en ce début de saison. Les footballeurs jurassiens ont dominé Tavannes/Tramelan 2-1 samedi sur leur pelouse de Courgenay en 2e ligue interrégionale. Ils signent ainsi un troisième succès consécutif, après deux défaites inaugurales. Les joueurs de Thierry Payet ont encaissé l’ouverture du score en début de deuxième mi-temps, mais Thibault Frezard a signé un doublé en l’espace de 10 minutes pour apporter les 3 points à l’équipe locale. « Nous avons dominé, sans marquer, la première mi-temps. Tavannes/Tramelan a ensuite dominé le début de la 2e mi-temps et inscrit son but. Nous avons ensuite repris le jeu et mis deux buts mérités. La fin de match était tendue pour l’égalisation, mais nous avons tenu et la victoire est au final méritée », nous a confié le président du FCAM Jean Baptiste Petignat. Le club ajoulot gagne un rang pour se retrouver 5e de la hiérarchie, provisoirement à un point du podium. /emu