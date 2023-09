Le FC Courtételle n’est plus invaincu à la maison

Le terrain du FC Courtételle n’est plus une forteresse imprenable dans le championnat de 1re Ligue. Après 3 victoires en autant de matches disputés à domicile depuis le début de la saison, les footballeurs vadais ont dû s’avouer vaincu ce samedi après-midi. Le FCC s’est incliné 2-1 contre Schötz. Si Dionys Stadelman a égalisé à 1-1 à la 37e sur penalty, les visiteurs ont eu le dernier mot avec un but tombé à la 88e. Avec ce premier revers à domicile, qui arrive en plein week-end de la fête du village, les « vert » reculent au 5e rang de la hiérarchie et comptent provisoirement 4 points de retard sur le leader. /nmy